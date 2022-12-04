Правительство РФ выделит регионам более семи миллиардов на покупку школьных автобусов и автомобилей "скорой"

По поручению президента России Владимира Путина правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина РФ. В начале 2023 года в регионы дополнительно поступит более 2 тыс. таких автомобилей. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Автомобили необходимо закупить до конца текущего года и уже в I квартале следующего – доставить их в регионы", – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 10 ноября.

Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку школьных автобусов пойдет 3 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Остальная часть средств – 4,2 млрд рублей – предусмотрена на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги будет приобретено 937 машин для сельских поселений, в том числе поселков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей.

Обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году. При этом за счет средств федерального бюджета должно быть закуплено не менее 4 тыс. новых автобусов ежегодно и не менее 5 тыс. машин скорой помощи для сельских поселений в 2021–2023 годах. Вся техника должна быть российского производства.

На эти цели в 2021 году из резервного фонда правительства было выделено более 15,3 млрд рублей, что позволило направить в регионы более 4 тыс. школьных автобусов и свыше 1,6 тыс. машин скорой помощи.

В 2022 году в федеральном бюджете на это предусмотрено 16 млрд рублей, за счёт которых для регионов было приобретено более 3 тыс. школьных автобусов и свыше 1,2 тыс. машин скорой помощи.