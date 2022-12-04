Володин: "все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал задержание российского бизнесмена Михаила Фридмана и арест активов предпринимателей за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению политика, российские бизнесмены должны вкладывать средства в развитие страны.

"Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается. Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих. В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства. Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими. Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище", - говорится в сообщении.

Накануне в Лондоне задержали российского бизнесмена Михаила Фридмана. По предварительной информации причиной задержания Фридмана стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.

Совладелец российского Альфа-банка и ряда других активов Михаил Фридман попал под западные санкции. После начала военной спецоперации РФ на Украине бизнесмен живет в Лондоне. В интервью испанской газете El Pais Фридман жаловался, что все его счета заблокированы, и он вынужден обосновывать британским властям любые траты. Также он рассказывал, что не может позволить себе нанять уборщицу.