Военнослужащим Западного военного округа вручены очередные государственные и ведомственные награды

Военнослужащим Западного военного округа, проявившим мужество, отвагу, самоотверженность и героизм в ходе специальной военной операции, вручены очередные государственные и ведомственные награды, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями, техникой и вооружением.

На передовой и в прифронтовой зоне отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия". Ряду военнослужащих были досрочно присвоены очередные воинские звания. Награждение провели офицеры командования Западного военного округа и командиры подразделений.

Военнослужащих поблагодарили за личный вклад в общее дело и самоотверженную ратную службу, им пожелали крепкого здоровья и успехов на благо Отечества.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.