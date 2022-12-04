Военнослужащим Западного военного округа вручены очередные государственные и ведомственные награды

04 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Центральный ФО В России
Фото: zwezda.su

Военнослужащим Западного военного округа вручены очередные государственные и ведомственные награды

Военнослужащим Западного военного округа, проявившим мужество, отвагу, самоотверженность и героизм в ходе специальной военной операции, вручены очередные государственные и ведомственные награды, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями, техникой и вооружением.

На передовой и в прифронтовой зоне отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, "За воинскую доблесть" и "За боевые отличия". Ряду военнослужащих были досрочно присвоены очередные воинские звания. Награждение провели офицеры командования Западного военного округа и командиры подразделений.

Военнослужащих поблагодарили за личный вклад в общее дело и самоотверженную ратную службу, им пожелали крепкого здоровья и успехов на благо Отечества.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.

Теги: военнослужащие, награждения, минобороны рф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети