04 Декабря 2022
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Политика
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский остался недоволен решением ЕС о потолке цен на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен решением Совета ЕС установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель, передает корреспондент Накануне.RU.

В видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, Зеленский заявил, что дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть завершилась "без серьезных решений".

"Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", - сказал Зеленский, назвав это решение "слабой позицией" и заявил, что все равно придется применять "более сильные инструменты".

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение, сообщается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, вступает в силу с 5 декабря 2022 г.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца с учетом изменений на рынке и будет устанавливаться не менее, чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Теги: Владимир Зеленский, потолок цен на нефть, предел цен на нефть, ЕС



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