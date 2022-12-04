СМИ: Киевский режим готовит провокацию по срыву транзита аммиака

Киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)", - сообщает издание.

По его словам, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".

"Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что главной целью провокации является "лишение России, по аналогии с диверсиями на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", возможности поставок необходимого для производства азотных удобрений аммиака в различные регионы мира, прежде всего, в развивающиеся страны".

"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", - отметил источник.