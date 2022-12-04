В Прикамье во время пожара погиб мужчина и двое детей

Этой ночью в селе Карагай Верещагинского района сгорел частный жилой дом на ул. Калинина. После тушения огня были обнаружены тела хозяина дома и двух детей 2017 и 2018 годов рождения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, Верещагинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности дум или более лицам".

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.