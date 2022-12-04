В Саратове стена жилого дома обрушилась из-за врезавшегося в нее грузовика

В Саратове прокуратура Ленинского района контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в результате которого обрушилась стена многоквартирного дома.

По предварительным данным, сегодня вечером грузовик, водитель которого был пьян, врезался в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской Саратова, сообщает прокуратура Саратовской области. Пострадавших нет, жильцам пострадавшей квартиры предоставлено временное жилье.

Экстренные службы осуществляют разбор завалов и устраняют последствия обрушения. Виновник ДТП задержан.