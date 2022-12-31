Правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин

Правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Соответствующий документ с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Стратегия направлена на консолидацию усилий граждан РФ, организаций и органов власти различных уровней по обеспечению принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации.

В документе отмечается, что 55% жителей РФ с высшим образованием - женщины, доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%, среди самозанятых женщины составляют 40%.

Однако сохраняется дисбаланс в представленности женщин и мужчин на уровне принятия решений. Разница в зарплатах мужчин и женщин при высоком уровне образования и занятости составляет 28%.