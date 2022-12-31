Владимир Путин побеседовал с военнослужащими и поздравил их с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он вручил боевые знамёна первому Донецкому и второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам, Донецкому высшему общевойсковому командному училищу, а также наградил боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Кроме того, Владимир Путин побеседовал с военнослужащими и поздравил их с наступающим Новым годом.

Глава государства заявил, что Россию привели к той черте, на которой она должна "или все сдавать, или бороться". Но сдаваться - нельзя, надо идти вперед, подчеркнул Путин во время общения с военными при посещении Южного военного округа.

"Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Но пока у нас есть такие люди как вы - и ребята, и девушки, которые рядом с вами, - конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед идти - аккуратно, спокойно", - заявил президент.

По словам Путина, сделать нужно еще много, в том числе с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Также президент призвал военных беречь себя, насколько это возможно.