31 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Новый год на Рублевку или курорты Сочи: где его будут встречать российские политики

Дача на Рублевке, загородные клубы, курорты в Сочи, а может даже милые домашние посиделки — журналистам стало известно, где и с кем будут отмечать Новый год российские политики.

Не секрет, что президент России Владимир Путин каждый Новый год отмечает вместе с близкими. Не станет исключением и 2023-ий.

«Ничего здесь такого необычного нет, —поделился с журналистами глава государства. — Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди».

Узнать, где проведут праздники другие политики было несколько сложнее. Мы связались со своими источниками в компаниях, которые занимаются индустрией развлечений и кейтеринговым обслуживанием, и все-таки смогли кое-что выяснить. Правда сразу сообщим, что сюрпризов особых нет. На работе или в командировке желающих встретить следующий год почти не нашлось. Исключение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая представит Россию на инаугурации президента в Бразилии 1 января,

"Новый год у меня будет в самолете. Должность обязывает. Есть поручение, есть обязанность, есть долг, и я его выполню", - рассказала сама Матвиенко журналистам.

Губернаторы выбирают домашний очаг и дачи

Единственное отличие празднований в этом году – они все пройдут в России. Желающих посетить гостеприимный Куршевель или другие зарубежные курорты не нашлось. Не позволяет это сделать сложная внешнеполитическая ситуация, а потому встречать 2023-ий все будут на Родине. В некоторых госучреждениях и корпорациях это даже стало обязательным требованием. Решивших поехать в теплую Турцию и Таиланд ждет не просто выговор, а вполне реальное увольнение.

Главы регоинов, впрочем, первыми решили подать пример общественности. Так, врио главы Запорожья Евгений Балицкий рассказал Life.ru, что на Новый год соберёт всю свою большую семью и будет праздновать у себя в регионе.

Глава Калининградской области Антон Алиханов решил отпраздновать по той же схеме. Дома с женой и детьми. А вот министр труда Антон Котяков от семьи планирует сбежать на дачу. Но только после 1 января.

Особняком выделяется глава Астраханской области Игорь Бабушкин, который пойдет гулять по столице области и смотреть театральные постановки. За оливье сядет уже после боя курантов.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что пока не строит планов на праздник, поскольку предстоит ещё много мероприятий. А глава Роскосмоса Юрий Борисов поделился, что 31 декабря будет отмечать не только Новый год, но и день рождения.

Без Сочи не обойдется

Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф поедет в Сочи на курорт «Роза хутор» и справит праздник в принадлежащих ему апартаментах. Туда же, в Сочи, отправятся и несколько министров, имена которых нас попросили не называть. Они встретят Новый год в «Гранд Отель Поляна». Там планируется грандиозное празднование.

В Сочи поедут не только Министры, но и часть депутатов Госдумы, а также глав партии. В программах банкет, приглашенные звезды и вкусная еда.

Председатель Правительства Михаил Мишустин тоже будет отмечать в кругу друзей и близких.

Новогодняя Рублевка

Знаменитая Рублевка тоже не останется без своих именитых жителей. Так именно там судя по нашей информации будет встречать Новый год заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. У него большая дача и планируется торжественный банкет.

Ну Рублевке отметят наступающий год и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он тоже не ограничится узким кругом родных и на празднования приглашены друзья и коллеги. По слухам, одним из приглашенных будет депутат Государственной думы и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. В программе мероприятия классическая музыка и джаз. Оркестр планируют отпустить не раньше трех ночи.

Министр обороны Сергей Шойгу сам Новый год встретит дома. По нашей информации планируется масштабное празднование с приглашением известных артистов, которые будут выступать для министра и его друзей всю ночь. Десятки гостей, и обширная развлекательная программа. Однако первого числа министр отправится на большое мероприятие в клуб «Бриз», где тоже планируется масштабное празднование на 60 человек.

Останется дома и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Я всегда Новый год праздную дома, не люблю ездить никуда... Всегда суета, больше каких-то чрезвычайных ситуаций происходит, когда передвигаются люди, поэтому лучше быть дома", - поделился он. Впрочем, список гостей тоже внушительный.

Новый год вдали от дома

А вот информация от РИА Новости о тех, кто проведет празднования не в домашней атмосфере. Вдали от родного дома проведёт новогоднюю ночь глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Скорее всего, встретим праздник в деревянной избе в тундре - на русском севере, в Ненецком округе", - рассказал депутат. По его словам, украсить праздник должны мороз, хороший снег и чистый воздух.

Артисту Дмитрию Певцову, входящему в думскую фракцию "Новых людей", приход Нового года возвестят не куранты, а церковные колокола: вместе с семьей он отправится в храм на новогоднюю ночную службу и молебен на Новолетие. После службы семья возвращается домой и сразу ложится спать без праздничного застолья, уточнил он.

Депутат от ЕР Виталий Милонов, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал, что, судя по всему, встретит Новый год в расположении части, к которой он приписан, а украшать будет не елку, а свою пушку.

"Я не скрою, что, как и любой отец, хотел бы встретить Новый год с детьми, и они очень этого ждут. Но почему-то что-то мне подсказывает, что украшать вместо елочки я буду свою пушку, и я уже присматриваюсь к шарикам и гирляндочкам", - заявил он.

Теги: рублевка, новый год, политики, курорты



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