Российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области

31 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах. В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Федоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: ВС РФ, вооруженные силы РФ, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети