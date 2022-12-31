Российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах. В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Весёлое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS", две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Федоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства.



Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники.