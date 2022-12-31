Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства РФ.

"Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени", - сказал в своем обращении к военнослужащим Министр обороны РФ.

"Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское. В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее", - отметил Министр обороны РФ.

"Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции. Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас – Россия!", - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга.

"Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю Вас всех за службу и верность присяге!", - добавил Сергей Шойгу.

"Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно", - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства выразил особую признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам. Всем неравнодушным гражданам, кто вносит свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях.

"Мои самые искренние слова благодарности всем родным и близким наших военнослужащих. Тепло вашей любви, душевный свет и поддержка, - самое главное для каждого военнослужащего, где бы он ни находился. Низкий поклон вам за это", - сказал министр обороны РФ.

"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!", - добавил Сергей Шойгу.