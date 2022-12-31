31 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны РФ организовало телемост между участниками спецоперации и их родными к Новому году

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел новогодний телемост с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в рамках всероссийской акции "Елка желаний" провел Новогодний телемост с семьями военнослужащих и передал им теплые слова от их мужей и отцов, находящихся на передовой специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Перед проведением телемоста Салюков лично  созвонился по спецсвязи с военнослужащими в зоне боевых действий и убедился в их боеспособности, хорошем здоровье и высоком боевом духе.

"У нас в этом году было много задач и ваши мужья в этом активно участвовали и участвуют. Я уверен, что и в будущем году все задачи, которые перед нами стоят мы успешно выполним. И в этом, уважаемые женщины, немаловажная доля вашего труда. Поэтому я вас отдельно благодарю и отдельно поздравляю", – обратился со словами благодарности главнокомандующий к женам военнослужащих.

Главное командование Сухопутных войск в новогодние дни исполняет желания детей военнослужащих своих подразделений, особое внимание уделено семьям, родные которых выполняют задачи на передовой в ходе СВО.

Теги: Новый год, Минобороны РФ, генерал, телемост, спецоперация



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