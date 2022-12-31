Космонавты на МКС посмотрят в новогоднюю ночь фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) вместе посмотрят в новогоднюю ночь фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

По словам Петелина, также они распакуют подарки, которые прибыли на корабле "Прогресс МС-21" в октябре.

"Надеюсь, в них много сладкого, острого или кислого - вкусов, которых не хватает здесь, на МКС", - добавил он.

В декабре Анна Кикина во время общения с журналистами рассказала, что перед Новым годом российский экипаж находится в чудесном настроении.