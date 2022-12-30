30 Декабря 2022
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Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов и включения их в перечень ресурсов с запрещенной информацией. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

К запрещенной информации отнесены детская порнография или просто сообщения о ее наличии, изготовление и использование наркотических средств, способы совершения самоубийства, способы самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия. Также упомянута информация о привлекательности и допустимости половой связи с несовершеннолетними, лицами своего пола, 

"Наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены биологического пола человека. Наличие информации, выраженной в виде социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность", - говорится, в частности, в проекте приказа.

Теги: роскомнадзор, блокировка, запрещенная информация



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