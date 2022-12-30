30 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Синод РПЦ перенес Архиерейский Собор на неопределенный срок

Священный Синод РПЦ перенес на неопределенный срок проведение Архиерейского Собора. Об этом говорится в журналах заседания Синода, которое прошло накануне.

Отмечается, что международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, поэтому к вопросу о сроках проведения Архиерейского Собора вернутся позже. При этом на 19 июля 2023 года созвано Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России. Им надлежит прибыть в обязательном порядке, а архиереям из других стран - в зависимости от возможности прибыть в Москву.

Предполагается, что Архиерейский собор рассмотрит вопрос о признании подлинности повторно исследованных "екатеринбургских останков".

Также Синод выразил поддержку УПЦ, против которой местный режим начал репрессии и процесс отнятия Киево-Печерской Лавры.

Еще одно суждение касалось решения Синода Александрийского Патриархата об "извержении из сана" Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида. Ранее, после ухода Александрии в раскол и, как следствие, оставления всей территории Африки без духовного окормления канонической Церкви, РПЦ создала Африканский Экзархат и взяла всю Африку под омофор патриарха Московского и всея Руси.

Синод РПЦ отметил, что Московский Патриархат был вынужден дать каноническую защиту православным Африки, которые не желают пребывать в расколе. Что касается "извержения из сана" митрополита Леонида, то, согласно древним канонам, клирик одной Церкви неподсуден суду другой. Поэтому решение Александрии не имеет канонической силы и недействительно.

Теги: РПЦ, архиерейский собор



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