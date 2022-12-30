"Россети Урал" напоминают о каналах обратной связи в новогодние каникулы

В предстоящие новогодние каникулы компания "Россети Урал" будет работать в усиленном режиме для бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Все необходимые меры приняты заблаговременно. На каждый день каникул назначен ответственный дежурный из технического блока компании.

В постоянной готовности в зоне ответственности компании будут находится 351 бригада, 385 единиц спецтехники, в случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 127 резервных источников питания суммарной мощностью почти 14 МВт.

Для связи с "Россети Урал" жители могут воспользоваться несколькими каналами коммуникациями: на связи будут находиться специалисты Центра поддержки клиентов 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), написать в телеграмм-канал @rossetiural_client, либо воспользоваться формой обратной связи на сайте компании. Операторы работают круглосуточно и без выходных.

Энергетики в преддверии праздников также обращаются к жителям Свердловской, Челябинской областей и Пермского края с просьбой соблюдать меры электробезопасности.

Нельзя запускать пиротехнику под линиями электропередачи и вблизи опор – это представляет угрозу, как для жизни человека, так и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение потребителей. В случае появления подозрительных лиц вблизи объектов сетевого комплекса просьба сообщать данную информацию по телефону Центра поддержки клиентов компании.