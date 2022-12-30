30 Декабря 2022
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Происшествия Пермский край
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

В Перми сгорел ретро-поезд с паровозом 1944 года

В Перми сгорел ретро-поезд.

Как сообщает Baza, накануне вечером паровоз 1944 года выпуска готовился к отправлению в составе ретро-поезда со станции Пермь-2. Однако рейс не состоялся, поскольку, по версии Telegram-канала, машинист-кочегар поезда слишком переборщил с углём и в поезде начался пожар.

Сначала его пытались тушить своими силами, но спустя почти 20 минут были вызваны пожарные. Однако было уже поздно. Ретро-поезд сгорел почти полностью и восстановлению, скорее всего, не подлежит.

Теги: ретро-поезд, паровоз, пожар



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