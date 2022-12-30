Прокурором Херсонской области стал силовик с Урала

Прокурором Херсонской области назначен силовик с Урала - Андрей Петров служил прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Андрей Петров также работал в Чеченской Республике в должностях зампрокурора Курчалоевского и Веденского районов и старшего следователя отдела по расследованию ОВД управления по расследованию преступлений прокуратуры республики, а также в прокуратуре Костромской области, передает Коммерсант-Урал.

Кроме того, согласно указу, прокурором Донецкой народной республики назначен Андрей Спивак, Луганской — Глеб Михайлов, а Запорожской области — Кирилл Осипчук.