30 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Ямало-Ненецкий АО
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокурором Херсонской области стал силовик с Урала

Прокурором Херсонской области назначен силовик с Урала - Андрей Петров служил прокурором в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Андрей Петров также работал в Чеченской Республике в должностях зампрокурора Курчалоевского и Веденского районов и старшего следователя отдела по расследованию ОВД управления по расследованию преступлений прокуратуры республики, а также в прокуратуре Костромской области, передает Коммерсант-Урал.

Кроме того, согласно указу, прокурором Донецкой народной республики назначен Андрей Спивак, Луганской — Глеб Михайлов, а Запорожской области — Кирилл Осипчук.

Теги: прокурор, херсонская область, урал



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