Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть из России

Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение, сообщается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, вступает в силу с 5 декабря 2022 г.

"Сегодняшнее решение устанавливает уровень, на котором применяется исключение, и вводит переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из России, закупленную и погруженную на судно до 5 декабря 2022 г. и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 г.", - цитирует "Интерфакс" документ.

В нем уточняется, что "в такой период могут быть предоставлены связанные с морем услуги и морской транспорт". Аналогичного положения для нефтепродуктов нет.

"Поскольку ценовой предел может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения ценового предела, чтобы обеспечить его согласованное применение всеми операторами", - объясняют в Брюсселе.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца с учетом изменений на рынке и будет устанавливаться не менее, чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством.