Из украинского плена вызволен офицер из Калмыкии, который провел в застенках девять месяцев

Из украинского плена вызволен офицер из Калмыкии, который провел в застенках девять месяцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о том, что властям республики удалось вернуть на Родину ещё 50 наших военнослужащих из украинского плена. Очередной обмен состоялся 1 декабря, в ходе которого был освобождён уроженец Калмыкии, старший офицер ВС РФ Очир Зунгруев, который провел в плену девять месяцев.

"Думаю, мало кто способен выстоять подобное испытание, не потеряв при этом мужества и стойкости. Тем не менее, Очир и многие наши бойцы достойно выдержали этот тяжелейший удар судьбы и получили за это прекрасную награду. Теперь, благодаря грамотной переговорной работе депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, все они вернулись к своим семьям, которые на протяжении всего срока заточения не оставляли надежду вновь увидеть своих сыновей, отцов, мужей", - написал Кадыров.

Работа по освобождению Очира Зунгруева началась по просьбе главы Калмыкии Бату Хасикова.

"Он искренне переживал за судьбу своего соотечественника, который волею случая оказался в тяжелой ситуации. После нескольких попыток Саралиеву удалось вернуть уроженца братской республики в родные края", - написал Кадыров.