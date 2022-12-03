Шойгу и Лукашенко обсудили слаживание региональной группировки войск

04 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК За рубежом
Фото: president.gov.by

Шойгу и Лукашенко обсудили слаживание региональной группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Министром обороны России Сергеем Шойгу. Разговор зашел о слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в республике. Лукашенко подчеркнул, что "никого не собирается пугать", и высказался насчет готовности оппонентов к урегулированию ситуации.

"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы – тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что 2 декабря у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Белоруссии и России. Он сказал, что Вы будете здесь, и мы с Вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности", - сказал Лукашенко.

Сергей Шойгу, Александр Лукашенко(2022)|Фото: president.gov.by

Шойгу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, в первую очередь, в отношении военных, которые находятся в Беларуси в составе совместной региональной группировки войск.

"Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание", - сказал он.

Теги: Сергей Шойгу, Александр Лукашенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.12.2022 19:10 Мск Министры обороны России и Белоруссии изменили соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети