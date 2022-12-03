Шойгу и Лукашенко обсудили слаживание региональной группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Министром обороны России Сергеем Шойгу. Разговор зашел о слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в республике. Лукашенко подчеркнул, что "никого не собирается пугать", и высказался насчет готовности оппонентов к урегулированию ситуации.

"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы – тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что 2 декабря у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Белоруссии и России. Он сказал, что Вы будете здесь, и мы с Вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности", - сказал Лукашенко.

Шойгу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, в первую очередь, в отношении военных, которые находятся в Беларуси в составе совместной региональной группировки войск.

"Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание", - сказал он.