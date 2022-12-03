Министры обороны России и Белоруссии изменили соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Темами разговора стали изменения в российско-белорусском межгосударственном соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

"Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства. Белоруссия была и остаётся нашим надёжным партнёром. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - цитирует Шойгу Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства. Сергей Шойгу также напомнил, что, "в соответствии с решением президентов двух стран, на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".