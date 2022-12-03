Якутского шамана не выпишут ни в начале 2023-го, ни летом, - адвокат

Адвокат якутского шамана Александра Габышева Алексей Прянишников в своем Telegram-канале сообщил о том, что его подзащитного могут не отпустить на свободу в ближайшие месяцы.

"Судя по всему, больница (разумеется, не по своей инициативе) не намерена отпускать Александра ни в январе, ни летом 2023 г. Нам был дан намёк, что программа "лечения" рассчитана на три года. Александру об этом тоже говорили, в связи с чем мы обнаружили его в крайне подавленном состоянии. Внешний вид очень болезненный: бледный, сильно покрасневшие глаза, похудел. Так хреново выглядел он в последний раз летом 2021 г., когда в суде падал в обмороки", - написал Прянишников.

Напомним, 1 августа суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана. Прянишников заявил, врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить Габышева в стационар общего типа, но, сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния шамана.

В марте 2021 г. экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.