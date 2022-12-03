В воскресенье Петербург накроют снегопады. Город рискует "утонуть" в снегу

Санкт-Петербург накроет снегопад ближе к вечеру субботы. Он будет продолжаться на протяжении всего воскресенья. Судя по всему, горожанам необходимо готовится к худшему, поскольку прошлые снегопады показали, что Смольный оказался не готов к наступлению зимы. Так, в городе фиксируется критическая нехватка дворников и техники.

Утром субботы, 3 декабря, синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу большая часть региона останется на периферии морозного антициклона, а на западе СЗФО скажется приближение атмосферного фронта.

Судя по информации, предоставленной сервисом «Яндекс», гигантская снежная туча придет в Санкт-Петербург к двум часам дня в субботу. В воскресенье температура воздуха опустится до –5...–7 градусов, а днем будет –2…–4. При этом весь день будет продолжаться снегопад.

Стоит отметить, что за последний месяц в Петербурге несколько раз выпадал снег, и петербуржцы успели на себе прочувствовать неподготовленность администрации губернатора Александра Беглова к зиме. Снегопады показали, что ошибки, зафиксированные прошлой зимой, до сих пор не учтены. Так, жители города жаловались, что на улицах отсутствует снегоуборочная техника. Это привело к увеличению количества ДТП из-за неубранной наледи на дорогах.

Помимо того, к началу зимы Смольный так и не смог компенсировать критическую нехватку дворников и механизаторов. Все попытки привлечь рабочих провалились, а общее количество свободных вакансий составляет более 5,5 тысяч. При этом проблему обещают решить лишь к январю 2023 года.

Не менее острой является проблема нехватки снегоприемочных пунктов. Несмотря на прошлогодний «снежный коллапс», в Смольном так и не решились увеличить их количество. Более того, СМИ сообщали, что ГУП «Водоканал» напротив, мог уменьшить количество «снегоплавилок» с девяти до семи.

Таким образом, петербуржцам лишь остается лишь надеяться на то, что предстоящая зима будет менее снежной. В противном случае в городе вновь может произойти «снежный коллапс».