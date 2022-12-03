Армия России в ходе СВО поразила два пункта временной дислокации иностранных наемников

В Минобороны РФ привели детали хода специальной военной операции.

На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля "Козак".

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах Сладкого, Шевченко и Новомайорского. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.