03 Декабря 2022
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ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Александр Река /ТАСС

Армия России в ходе СВО поразила два пункта временной дислокации иностранных наемников

В Минобороны РФ привели детали хода специальной военной операции.

На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении Куземовки. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях Коломыйчихи и Житловки. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля "Козак".

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах Сладкого, Шевченко и Новомайорского. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Теги: Минобороны РФ, СВО



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