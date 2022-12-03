В зоне СВО погиб житель Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о гибели жителя региона в зоне СВО.

"С прискорбием сообщаю о гибели нашего земляка – младшего сержанта Андрея Чеснокова из Ноглик. В зоне специальной военной операции он мужественно защищал Родину и до конца исполнил свой долг. Мы навсегда сохраним память о павшем бойце. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Семье будет оказана вся необходимая помощь, уточнил губернатор.