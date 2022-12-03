Украинские солдаты сдаются в плен, приезжая на наглухо заваренных снаружи танках

Украинские танкисты, которых заблокировали снаружи в собственных танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку, а затем выстукивают изнутри по броне сигнал SOS.

Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР рассказал РИА Новости, что российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон.

"То есть делалось всё, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков – и встречал фотографии, и видел сам – отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном, бьют три коротких – три длинных – три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда", - сказал солдат.

Он уточнил, что заблокированные в своих машинах украинские танкисты по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это – верная смерть.