ОАК передала Минобороны партию самолетов Су-35

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С, сообщает ОАК.

"За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК вложен значительный объем инвестиций в рамках федеральных целевых программ. Промышленность не подводит, в частности, авиакластер Ростеха обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооружённых сил", - сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.