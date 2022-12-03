03 Декабря 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: УГМК

В Свердловской области прошел последний в 2022 году полумарафон

Завершился зимний, завершающий серию забегов 2022 г., полумарафон "Европа – Азия", партнером которого выступает УГМК. Более ста любителей бега из организаций и предприятий компании из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Кировграда, Ревды, Челябинска и других городов вышли сегодня на старт.

"Сегодня уникальное событие – при температуре –25°С поставлена четкая и яркая точка в серии марафонов "Европа – Азия", – поделилась впечатлениями начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова. – Это день, наполненный яркими событиями для тысяч жителей Екатеринбурга и других городов. Люди, вышедшие на старт в такую погоду, настоящие герои. Работники УГМК принимали участие в этом году во всех четырех забегах марафона, это около 1 тыс. человек. "Европа – Азия" – прекрасная площадка, где могут встретиться единомышленники, здесь общаются, заботятся, болеют друг за друга, переживают, расстраиваются и радуются вместе представители разных предприятий компании, и это прекрасно!".

В программе зимнего забега "Европа – Азия" три дистанции. "любитель" – 5 км – для новичков, которые решили попробовать свои силы, "профи" – 21,1 км – для опытных участников марафонов, "KIDS" – 1,1 км – для детей от семи лет. На "профи" заявилось 26 представителей УГМК. Среди них – работник бухгалтерии СУМЗа Александр Попов. Он, не задумываясь, объяснил, почему участвует в зимнем полумарафоне на самой длинной дистанции.

"Для нас, любителей собраться в едином спортивном порыве, это огромное удовольствие, а когда еще и компания, в которой мы работаем, поддерживает, создает все условия для занятия спортом и участия в соревнованиях, - удовольствие вдвойне. По снегу бежать не боюсь – зимние погодные условия для любителя бега скорее вызов, чем препятствие. Вообще, бег просто нужно полюбить, а помочь в этом может серия забегов, в том числе и "Европа – Азия", организованный при поддержке УГМК", - сказал Попов.

Александр Попов(2022)|Фото: УГМК

Дети стартовали в 9.30, взрослые бегуны на обе дистанции – в 10.00. Маршрут зимнего полумарафона проложен по исторической части Екатеринбурга – от ККТ "Космос" по набережной городского пруда, затем –по улице Ельцина до улицы Челюскинцев и обратно. Каждого пробежавшего всю дистанцию ждали заслуженные аплодисменты болельщиков, памятные сувениры и медали финишера. Всего на дистанции полумарафона "Европа – Азия" вышло порядка 1,3 тыс. участников.

Медаль за участие в зимнем полмарафоне(2022)|Фото: УГМК

Участники зимнего полумарафона(2022)|Фото: УГМК

Теги: Полумарафон, УГМК



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