Глава Запорожья опроверг информацию о мобилизации жителей области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг проведение в области мобилизации.

"Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них – о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - написал политик в своем Telegram-канале.

При этом у жителей области, желающих участвовать в СВО, защищать свою землю от украинского нацизма, есть возможность вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. Балицкий призвал не верить слухам, читать только проверенные источники информации.