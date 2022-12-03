В России героев СВО увековечат в марках

10 почтовых марок, посвященных героям специальной военной операции (СВО), будут презентованы 9 декабря на форуме "Школа героев".

"В рамках форума будут презентованы десять почтовых марок из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции" и состоится церемония гашения почтовой марки, посвященной медали "Золотая звезда", - цитирует ТАСС заявление Минпросвещения РФ.

Форум пройдет в Музее Победы на Поклонной горе, на нем обсудят проекты патриотического воспитания. В ходе мероприятия ряду школ будут присвоены имена Героев России, погибших во время СВО.