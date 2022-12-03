Умер глава Чеховского фестиваля Шадрин

Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова, президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин умер в возрасте 83 лет.

"Валерия Ивановича не стало сегодня в 6.40 (мск). Он умер в клинике после продолжительной болезни", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

По профессии Шадрин – инженер, выпускник МГТУ имени Баумана. Но всю свою жизнь посвятил искусству. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" I степени. Шадрин отмечен одной из самых почетных наград Франции - ему присвоен титул рыцаря ордена искусств и литературы. Он также удостоен французского ордена "Офицер Академической пальмовой ветви", является кавалером ордена Почетного легиона – высшего французского знака отличия.