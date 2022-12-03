Во взорвавшейся астраханской квартире были незаконно демонтированы соединения к газовой колонке

03 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Южный ФО Астраханская область
Фото: vk.com/babushkin_iyu

Во взорвавшейся астраханской квартире были незаконно демонтированы соединения к газовой колонке

Специалистами газовой службы в квартире многоквартирного дома под Астраханью, где ночью произошло ЧП с газовым оборудованием, обнаружили самовольный демонтаж соединения к газовой колонке.

"3 декабря в аварийно-диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Астрахань" поступило сообщение от МЧС о происшествии по адресу: Астраханская область, Камызяк, улица Максима Горького, 95 <...>. Специалисты оперативно прибыли на место. Сотрудниками компании в квартире на месте происшествия был обнаружен самовольный демонтаж гибкого соединения к газовой колонке. Временно приостановлено газоснабжение всего многоквартирного дома", - сообщили ТАСС в ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань".

Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования собственником пострадавшей квартиры заключен с АО "Газпром газораспределение Астрахань", последнюю проверку оборудования проводили 13 января 2020 г. Позже абонент отказал в допуске при последующих проверках, которую необходимо проводить раз в год.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, которые приводит издание, 3 декабря на пятом этаже жилого дома в Камызяке произошло нарушение целостности газового оборудования, горение отсутствовало. В результате ЧП госпитализировали мужчину и эвакуировали жильцов трех подъездов жилого дома (114 человек).

Теги: Камызяв, Астраханская область, взрыв газа, Игорь Бабушкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.12.2022 09:57 Мск В Астраханской области в пятиэтажке взорвалось газовое оборудование


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети