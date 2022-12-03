Во взорвавшейся астраханской квартире были незаконно демонтированы соединения к газовой колонке

Специалистами газовой службы в квартире многоквартирного дома под Астраханью, где ночью произошло ЧП с газовым оборудованием, обнаружили самовольный демонтаж соединения к газовой колонке.

"3 декабря в аварийно-диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Астрахань" поступило сообщение от МЧС о происшествии по адресу: Астраханская область, Камызяк, улица Максима Горького, 95 <...>. Специалисты оперативно прибыли на место. Сотрудниками компании в квартире на месте происшествия был обнаружен самовольный демонтаж гибкого соединения к газовой колонке. Временно приостановлено газоснабжение всего многоквартирного дома", - сообщили ТАСС в ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань".

Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования собственником пострадавшей квартиры заключен с АО "Газпром газораспределение Астрахань", последнюю проверку оборудования проводили 13 января 2020 г. Позже абонент отказал в допуске при последующих проверках, которую необходимо проводить раз в год.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, которые приводит издание, 3 декабря на пятом этаже жилого дома в Камызяке произошло нарушение целостности газового оборудования, горение отсутствовало. В результате ЧП госпитализировали мужчину и эвакуировали жильцов трех подъездов жилого дома (114 человек).