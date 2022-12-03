Золотов побывал в ЛНР

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил подразделения войск нацгвардии в ЛНР. Золотову доложили о обстановке в регионе.

Золотов проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой. Ему продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение, экстремистскую литературу, которая использовалась ВСУ в пропагандистских целях.

В ходе поездки директор Росгвардии вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам. Среди высоких наград – ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали Суворова, медаль "За отвагу".