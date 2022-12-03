03 Декабря 2022
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Экономика Пермский край
Фото: пресс-центр ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» подписал соглашение о создании консорциума по строительству нового здания политехникума и общежития для студентов в городе Березники

Компания «Уралкалий» на площадке проведения VII Пермского инженерно-промышленного форума подписала соглашение с правительством Пермского края о создании консорциума для строительства учебного корпуса для ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» и общежития для иногородних студентов в городе Березники.

Как сообщает пресс-центр Компании, участниками проекта стали крупные промышленные предприятия, которые будут определять общие условия и направления сотрудничества по строительству новых объектов системы средне-специального образования в Березниках во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Пермского края.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук так прокомментировал это знаковое событие: "Сегодня особенно важно выстраивать связь между реальным производством и образовательными учреждениями. «Уралкалий» активно развивается, поэтому для нас актуальна задача по сотрудничеству с профильными вузами и сузами. Консорциум — уникальный механизм, который поможет объединить усилия промышленных предприятий Березников в решении общей задачи: создании условий для удержания молодежи в городе посредством получения профильного профессионального образования и дальнейшего трудоустройства".

Теги: уралкалий, консорциум, березники, студенты, виталий лаук



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