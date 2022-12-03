Безопасность границ, встречи с жителями и динамика развития - Александр Гусев побывал с рабочей поездкой в Кантемировском районе

Надежность и безопасность границ Воронежской области накануне проверил губернатор Александр Гусев. В ходе рабочей поездки в Кантемировский район глава области вместе с заместителем Сергеем Трухачёвым проконтролировал ситуацию в критически важных инфраструктурных объектах и пообщался с бойцами сводного отряда, несущими службу на границе.

Затем глава региона возложил цветы на братской могиле – место захоронения более 3 тысяч бойцов Красной Армии, партизан, погибших в Великую Отечественную войну.

На личном приеме Александр Гусев общался с жителями муниципалитета. По итогам приема он дал поручения соответствующим службам с тем, чтобы решения вопросов граждан были осуществлены оперативно и эффективно.

Совещание с руководством Кантемировского района, в котором участвовали главы администраций районов ЛНР - побратимов муниципалитета, губернатор посвятил социально-экономическим вопросам.

Докладывал о динамике развития муниципалитета руководитель департамента экономического развития Данил Кустов. По его данным, в 2021 году приток инвестиций в экономику Кантемировского района в целом составил более 2 млрд 373 млн рублей. В течение пяти лет - 18,2 млрд рублей. Оборот предприятий и организаций по итогам 2021 года - 7,6 млрд рублей, это выше показателей 2020 года более, чем на 30%.

По словам главы Кантемировского района Владимира Покусаева, в муниципалитете хорошие темпы роста оплаты труда. В 2021 году зарплата выросла на 9,1%, достигнув уровня в 34,2 тысячи рублей. А за три квартала текущего года рост составил 18% , дойдя до 39,8 тысяч рублей.

«Мы готовы создавать условия с дополнительными преференциями. Наша задача - чтобы проявился интерес у потенциальных инвесторов» — сказал Александр Гусев, обращаясь к участникам совещания.

Глава региона отметил, что необходимые инструменты сейчас имеются, комплекс введенных стимулов вполне может привлечь инвестора действенными преференциями на любой территории.

«Новые меры стимулирования появились, в том числи инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации, промышленная ипотека, прошу их изучать и пользоваться», — обратился к главам поселений, сотрудникам муниципалитетов и руководителям предприятий Александр Гусев.

Отдельно он остановился на региональном пятилетнем плане по строительству особо значимых объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы.

По словам губернатора, сформированный план может быть скорректирован с учетом проектов муниципалитетов и, конечно, исходя из запроса жителей.

В Кантемировском районе в период с 2017 по 2021 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы освоено 278,2 млн рублей. Это позволило создать и ввести в эксплуатацию 16 объектов. В 2022 году 87,6 млн рублей будет направлено на финансирование работ по шести объектам.

Запланировано также строительство ледовой арены и проведение реконструкции очистных сооружений.

Завершая рабочее обсуждение, глава Воронежской области особо акцентировал внимание участников совещания на вопросах обеспечения безопасности Кантемировского района, области, призвал к бдительности и власти, и жителей.

«Одна из наших задач была посмотреть на степень защиты критически важных объектов. Работа организована достаточно структурно, защита находится на должном уровне. В условиях СВО ситуация остается контролируемой. Мы обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в части помощи тем подразделениям, которые расположены на территории», — отметил Александр Гусев.