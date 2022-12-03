В Астраханской области в пятиэтажке взорвалось газовое оборудование

Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Камызяке (Астраханская область). На место происшествия выехал губернатор Игорь Бабушкин.

В результате взрыва пострадал 45-летний житель квартиры – эпицентра взрыва. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы. Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников.

"Пообщался с жителями дома в пункте временного размещения. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета", - написал губернатор.