03 Декабря 2022
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Происшествия Южный ФО Астраханская область
http://news.rambler.ru

В Астраханской области в пятиэтажке взорвалось газовое оборудование

Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Камызяке (Астраханская область). На место происшествия выехал губернатор Игорь Бабушкин.

В результате взрыва пострадал 45-летний житель квартиры – эпицентра взрыва. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы. Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников.

"Пообщался с жителями дома в пункте временного размещения. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета", - написал губернатор.

Теги: Камызяв, Астраханская область, взрыв газа, Игорь Бабушкин



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Развитие сюжета:

Ранее 03.12.2022 11:25 Мск Во взорвавшейся астраханской квартире были незаконно демонтированы соединения к газовой колонке


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