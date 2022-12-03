Отношение к антироссийским санкциям раскололо венгерское общество

Не все в венгерской столице планируют принять участие в национальной консультации, призванной выяснить отношение общества к антироссийским санкциям, однако старшее поколение относится к этому более ответственно.

Национальная консультация в Венгрии продлится до 9 декабря. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан к началу декабря проголосовали более миллиона из 10 млн жителей страны. Правом голоса обладает 8 млн.

"Если честно, я даже не открывал конверт с анкетой. И на прошлых консультациях тоже. В Будапеште, насколько я понимаю, более оппозиционно к власти настроены люди. Это в провинции в основном голосуют на консультациях", - сказал РИА Новости преподаватель университета Шандор.

"Нет, я не голосовал, вообще не интересуюсь политикой. И все мои друзья, знакомые моего поколения тоже", - сообщил студент Карой.

Такого же мнения придерживается сотрудник банка Бенедикт.

"В Будапеште люди мало в этом участвуют. Это больше для провинции", - считает он.

В отличие от них, сотрудница ателье Ильдико собирается проголосовать, но признается, что пока не изучила анкету, которая содержит семь вопросов. По ее словам, она пока не знает, как ответит на каждый из них, для этого ей нужно детально ознакомиться с текстом. Однако некоторые жители Будапешта, особенно старшего поколения, имеют более определенную позицию по этому вопросу.

"Да, я проголосовала, и муж тоже. Я считаю, это важно. Санкции усложняют людям жизнь. У меня много знакомых, кто думает так же. Цены растут, коммунальные льготы сократили. Поможет ли это? Я не знаю, но я свое мнение выразила", - сообщила РИА Новости владелица пекарни Эржебет.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября объявил о намерении провести консультацию, чтобы граждане таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.