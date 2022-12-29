Герои спецоперации получат квоту в 10% на обучение в вузах

Признанные герои специальной военной операции смогут получить 10%-ную квоту при получении высшего образования. Соответствующие изменения в закон "Об образовании в РФ" подписал глава государства Владимир путин.

Под понятие "герой СВО" попадают военнослужащие, награжденные тремя орденами Мужества. Они также могут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Квота в 10% распространяется и на детей военнослужащих, получивших на территории проведения спецоперации ранения, увечья и контузии.