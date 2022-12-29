Банковские счета диверсантов смогут блокироваться сразу после суда

В случае, если суд признает гражданина или организацию причастным к диверсии или ее спонсированию, банковские счета подсудимого будут заблокированы. Соответствующие поправки в законе подписал глава государства Владимир Путин.

На сегодняшний день подобные ограничения касаются только тех, кто включен в формируемый Росфинмониторингом перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Однако после внесения поправок, блокировать счета могут и у граждан, чья причастность к диверсионным действиям доказана судом. Достаточно, чтобы гражданина или организацию признали виновным по ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по новым статьям УК, планируемым к принятию: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.