29 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске проект общественно-делового центра получил положительное заключение госэкспертизы

В Челябинске проект общественно-делового центра "Крылья" на берегу реки Миасс получил положительное заключение госэкспертизы.

"Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Братьев Кашириных в Калининском районе г. Челябинска". Этап 3. "Общественно-деловой центр". Корректировка", - говорится в сообщении на сайте Единого государственного реестра заключений.

Напомним, конгресс-холл "Крылья" на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов ШОС и БРИКС-2020, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составлял 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском. В декабре 2020 года на пресс-конференции Алексей Текслер сообщил, что на месте конгресс-холла планируют построить концертный зал.

Теги: конгресс-холл, общественно-деловой центр, госэкспертиза,



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