29 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

У общества бедных горизонт планирования сужается – экс-глава Минфина России

Отсутствие денег у населения сужает горизонт планирования каждого отдельного члена общества и заставляет думать только о базовых потребностях, считает президент банка "Открытие" Михаил Задорнов.

В прощальном интервью "Коммерсанту" он не очень оптимистично ответил на вопрос о том, стоит ли людям задумываться о планах на "после окончания СВО".

"Вообще-то я думаю, что свойство общества, семьи, человека вообще думать о том, что будет не только завтра, послезавтра, но и на год вперед и на десять лет вперед, потому что некоторые очевидные вещи ты как бы надумываешь, когда просто на этом сосредотачиваешься. Это абсолютная необходимость, но в чем беда? К сожалению, когда в обществе нет у людей достаточно собственности или доходов, то человек, как все-таки существо биологическое, он думает прежде всего о пропитании, о базовых потребностях, сегодняшнем дне", - говорит экс-министр финансов России.

"У него [человека] резко сужается горизонт планирования и свобода маневра при этом планировании. И общество, когда оно состоит из бедных, когда нет роста доходов у тебя, а де-факто у всего общества, и у него горизонт планирования и возможности как раз стратегические сужаются. Сужается просто прежде всего степень маневра", - поясняет банкир.

Задорнов сообщил, что он и еще семь членов правления банка покинут "Открытие" 31 декабря. Ранее стало известно, что Центральный банк России продал группу "Открытие" банку ВТБ за 340 млрд руб.

Теги: михаил задорнов, открытие, прогноз, нищета



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