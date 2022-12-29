В шести городах Челябинской области режим НМУ сохранится до 1 января

В шести городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Аше и Златоусте НМУ продлены до 19 часов 1 января.