29 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Рейтинги СВО: Первые места держат Пригожин, Кадыров, Суровикин

Издание «Эксперт» в конце года выпустило аналитику рейтингов и опросов соцсетей и телеграмм-каналов в том числе, посвященных Специальной военной операции на Украине. Результаты получились весьма необычные.

Как отмечает в своей публикации «Эксперт» СВО на Украине внесла значительные коррективы в результаты рейтингов и опросов, касающихся медийного позиционирования в связи с чем большая часть респондентов, считает, что необходимо выделять людей, которые не просто делают какие-либо популистские заявления, но и активно участвуют в проведении СВО лично.

Так, например, на этом фоне сильно выделяются создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и генерал армии Сергей Суровикин. Это в частности отобразилось на результатах рэнкинга ТОП-10 медиаперсон по мнению экспертов агрегатора «Асфальт»». Согласно их оценкам первое место уверенно занимает петербургский предприниматель и владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин. Следом за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подобные же результаты по информации издания показывают и другие опросы в социальных сетях. Средняя отметка рейтинга Пригожина колеблется в районе от 36 до 54 процентов. В патриотических пабликах она даже может достигать и 71 процента. Суровикин показывает результаты в районе от 20 до 34 процентов. Результаты Кадырова – 25 – 40 процентов.

«Интересно, что Министр Обороны Сергей Шойгу который обычно отличался высокой поддержкой населения, в большинстве опросов находится на позициях аутсайдера. Его цифры в рейтингах зачастую не превышают двух процентов. Исключение лишь несколько опросов в телеграмм-каналах – там количество проголосовавших колеблется в районе 7-10 процентов. Других представителей Минобороны в рейтингах и вовсе нет», - пишет издание.

По мнению «Эксперта» среди политических лиц в основном отмечают первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака. За них согласно разным опросам голосуют от 15 до 30 процентов респондентов. Это связанно с постоянными поездками обоих политиков на территорию проведения Спецоперации, активное участие в волонтерской деятельности. Также еще 10 процентов, участвующих в опросах, голосуют за мэра Москвы Сергея Собянина и 6 процентов за зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Вместе с тем «Эксперт» отметил, что в отличии от прошлого года в рейтинги реже стали попадать политики, а такая тенденция, когда на первый план ставятся участники СВО может сохраниться и в 2023 году.

Теги: сво, пригожин, кадыров, суровикин



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