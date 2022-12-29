29 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Водителей просят воздержаться от поездок на юг Челябинской области из-за снегопада

В Челябинской области в первые дни нового года ожидаются снегопады. Региональное управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на юг области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, если поездку отложить нельзя, необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. Водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения. В случае непредвиденных ситуаций нужно обращаться за помощью в оперативные службы или к ближайшему экипажу ДПС.

Теги: снегопад, ГИБДД,



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