Водителей просят воздержаться от поездок на юг Челябинской области из-за снегопада

В Челябинской области в первые дни нового года ожидаются снегопады. Региональное управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на юг области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции, если поездку отложить нельзя, необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. Водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения. В случае непредвиденных ситуаций нужно обращаться за помощью в оперативные службы или к ближайшему экипажу ДПС.