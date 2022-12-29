29 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Александр Река /ТАСС

Армия России заняла новые рубежи и позиции на Донецком направлении

Армия России на Донецком направлении продолжила наступление, в результате которого заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ вблизи Тимковки, Кисловки и Берестового. Уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Во время контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Вблизи Константиновки вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня "HIMARS" производства США. В городе Северск уничтожена гаубица "Мста-Б" и вблизи Ивановки и Орехова уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Теги: Армия РФ, СВО, Минобороны РФ



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