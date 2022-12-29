29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В аэропорту Екатеринбурга составили расписание на новогодние праздники

В аэропорту Екатеринбурга сформировали расписание на период предстоящих новогодних праздников.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцово, с 29 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно аэропорт обслужит более 1,5 тысяч рейсов. Это сопоставимо с показателем в аналогичный период сезона-2021/22.

Завершить 2022 год планируется рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы, который вылетит из Кольцово в 23 часа 10 минут местного времени. А первым самолетом, который примет Екатеринбург в 2023 году, станет борт национального авиаперевозчика из столицы. Его прилет ожидается уже через два часа после наступления нового года.

По прогнозам, самым загруженным для уральского аэропорта станет 30 декабря: в этот день в Кольцово будет выполнено 162 взлетно-посадочные операции. В свою очередь, меньше всего рейсов запланировано в первый день наступающего года – 88.

Как добавили в пресс-службе аэропорта, в новогодние праздники из Екатеринбурга можно будет улететь по 71 внутрироссийскому и международному направлению. Среди них курортные Хургада, Шарм-эль-Шейх, Шарджа, Дубай, Пхукет, Утапао, Стамбул, Анталья и многие другие города.

Теги: Кольцово, праздники, расписание, Новый год, Екатеринбург



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