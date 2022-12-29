В Правительстве подписаны соглашения о сотрудничестве по "дорожным картам" высокотехнологичных направлений

Подписаны соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по "дорожным картам" высокотехнологичных направлений, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В церемонии подписания соглашений приняли участие: генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, генеральный директор ООО "Компания "ВК" Владимир Кириенко и др.

Заключены соглашения по пяти направлениям:

- "Современные и перспективные сети мобильной связи" (в 2023 году начнутся плановые работы по импортозамещению сетей связи четвёртого поколения);

- "Новое индустриальное программное обеспечение";

- "Квантовые коммуникации";

- "Квантовые вычисления";

- "Новое общесистемное программное обеспечение" (в 2023 году планируются 14 проектов по таким направлениям, как: коммуникационные сервисы, мультимедийное ПО, офисное программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных, средства защиты информации и управление IT-инфраструктурой).

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что разработка и производство отечественного оборудования для мобильной связи является комплексным проектом национального масштаба. А гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв подчеркнул, что развитие нового индустриального ПО – это вопрос обеспечения технологической независимости страны и одновременно вопрос повышения конкурентоспособности российских решений в области инженерного ПО и промышленных предприятий.