29 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме открылся ледовый городок с фокусниками и "Медведем на велосипеде"

В Верхней Пышме прошло открытие ледового городка "Цирк детства". Гостей встретили творческие коллективы, которые весь вечер развлекали горожан, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Ледовый городок в Верхней Пышме(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

С наступающими праздниками жителей Верхней Пышмы поздравили замдиректора по общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Елена Рябцева и заместитель главы ГО Павел Выгодский. После к поздравлениям присоединились и творческие коллективы ДК "Металлург", исполнившие творческие номера.

Ледовый городок в Верхней Пышме(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

"Медная" интерактивная елка символически подчеркнула уникальность города и его официальный бренд "Медная столица Урала". После того, как Дед Мороз и Снегурочка ее зажгли, гости городка увидели бегущего зайца - символ 2023 года.

Ледовый городок в Верхней Пышме(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Дизайнеры постарались над внешним оформлением городка и, поддерживая тематику цирка, установили в нем 19 ледяных объектов с яркой подсветкой. Среди них не только главные герои Нового года - Дед Мороз и Снегурочка, но и другие скульптуры, расположенные в фотозонах: "Лошадка", "Фокусник", "Фокусник с кроликом", "Трон", ледяные панно "Медведь на велосипеде", "Тюлень", "Слон", "Клоун", а также интерактивная скульптура "Жонглеры". Для детей традиционно построены большая и малые горки.

Ледовый городок в Верхней Пышме(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Теги: УГМК, Верхняя Пышма, ледовый городок



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